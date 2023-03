Diretta Juve - Friburgo 1 - 0 | Di Maria la decide

(Di venerdì 10 marzo 2023) Lantus vince 1 - 0 contro ilgrazie al gol decisivo di Di. Si tratta solo della seconda vittoria in casa in Europa per i bianconeri dopo quella contro il Maccabi Haifa in ...

Partita per gran parte dominata dalla Juventus con occasioni importanti nel primo tempo, come quella di Bremer a porta vuota nel primo tempo. Cresce la pressione della squadra di Allegri nel secondo tempo.

Diretta Juventus-Friburgo ore 21

Non è stato automatico, per la Juve, sbaraccarla. Per tutto il primo tempo il grezzo pantano tattico tedesco ha avviluppato i piedi bianconeri: nessuno strappo, anche perché Chiesa stava in panchina.TORINO - Momenti di apprensione per Federico Chiesa durante l'andata degli ottavi di Europa League con il Friburgo. Il giocatore della Juventus era entrato 15 minuti per poi fermarsi improvvisamente a ...