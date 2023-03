Dipendenza dagli zuccheri: come riconoscerla e combatterla (Di venerdì 10 marzo 2023) Il suo colore bianco è invitante come la sua dolcezza ma dietro quel suo aspetto paradisiaco, si nasconde una tentazione diabolica e dannosa per l’organismo. Stiamo parlando dello zucchero e del suo consumo eccessivo che non solo ha gravi ripercussioni al nostro organismo, ma crea una vera e propria Dipendenza al pari delle droghe, della nicotina e dell’alcol. E secondo recenti studi, questa tipologia di Dipendenza sarebbe peggiore di quella associata ad alcune tipologie di droghe come ad esempio la cocaina. Bisogna però evitare di demonizzare tutti gli zuccheri, infatti, gli zuccheri semplici non sono tutti uguali ed è necessario selezionare le fonti ‘sane’ da quelle ‘insane’ di questo importante carburante per il nostro corpo. Massima attenzione ai vari prodotti consumate, e basta ... Leggi su moltouomo (Di venerdì 10 marzo 2023) Il suo colore bianco è invitantela sua dolcezza ma dietro quel suo aspetto paradisiaco, si nasconde una tentazione diabolica e dannosa per l’organismo. Stiamo parlando dello zucchero e del suo consumo eccessivo che non solo ha gravi ripercussioni al nostro organismo, ma crea una vera e propriaal pari delle droghe, della nicotina e dell’alcol. E secondo recenti studi, questa tipologia disarebbe peggiore di quella associata ad alcune tipologie di droghead esempio la cocaina. Bisogna però evitare di demonizzare tutti gli, infatti, glisemplici non sono tutti uguali ed è necessario selezionare le fonti ‘sane’ da quelle ‘insane’ di questo importante carburante per il nostro corpo. Massima attenzione ai vari prodotti consumate, e basta ...

