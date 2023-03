(Di venerdì 10 marzo 2023)ha smaltito l’infortunio che lo ha tenuto fuori contro Bologna e Lecce,quindi fra i convocati. Sul Corriere dello Sport si fa il punto dei giocatori che invece saltano ancora. DI RITORNO – C’è anche Federicofra i giocatori dell’partiti ieri in treno direzione La. Il laterale classe ’97 aveva accusato un affaticamento muscolare addominale due settimane fa, alla vigilia dell’infausta partita di Bologna. Rimasto fuori anche contro il Lecce,però fra i convocati perdi stasera. Non dal 1?: sarà Robin Gosens il titolare sulla corsia mancina, terza di fila dall’inizio per lui come non gli accadeva da molto tempo. Serecupera è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Dimarco torna per Spezia-Inter: la situazione degli infortunati - CdS - - infoitsport : Calcio: Inzaghi, 'Dimarco convocato, Skriniar torna dopo lo Spezia' - infoitsport : Calcio: Inzaghi, ‘Dimarco convocato, Skriniar torna dopo lo Spezia’ - infoitsport : Inzaghi: “Skriniar, il verdetto e quando torna! Dimarco, Correa, Lukaku, Brozovic, Asllani…” - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Inzaghi: '#Skriniar, il verdetto e quando torna! Dimarco, Correa, #Lukaku, Brozovic, Asllani…' ? -

... OK, cautela per Skriniar Leggi anche Calcio: Pogba non convocato per l'Europa League Calcio: Napoli, Osimhenin gruppo Federicoè recuperato per lo Spezia. L'esterno mancino ...sta bene, è convocato. Correa ha lavorato parzialmente in gruppo però non verrà a La Spezia con noi. Skriniar purtroppo è ancora fermo, però speriamo che al rientro da Spezia sabato possa già ...titola anche Brozovic al posto di Mkhitaryan, possibilità per De Vrij che potrebbe far rifiatare Acerbi. Resta out Skriniar mentre si spera di recuperare almeno per la panchina. Queste ...

Dimarco torna per Spezia-Inter: la situazione degli infortunati – CdS Inter-News.it

Di volta in volta cercherò di fare le giuste considerazioni”. SINGOLI – “Dimarco bene, è convocato. Correa ha lavorato parzialmente in gruppo però non verrà a La Spezia con noi. Skriniar purtroppo è ...Milano, 9 mar. – (Adnkronos) – “Dimarco sta bene, è convocato. Correa ha lavorato parzialmente in gruppo però non verrà a La Spezia con noi. Skriniar purtroppo è ancora fermo, però speriamo che al rie ...