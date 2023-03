Diletta Leotta seduta sull’altalena: la vista toglie il fiato (Di venerdì 10 marzo 2023) seduta sull’altalena lascia tutti letteralmente senza parole; Diletta Leotta, con questa foto, manda in tilt tutto il web. InstagramDiletta Leotta, nella sua carriera, è stata anche protagonista di un film; parliamo di “Chi ha incastrato Babbo Natale?“. Una pellicola dove ha avuto la possibilità di recitare al fianco di Christian De Sica, una leggenda del cinema italiano. Da sottolineare anche la sua presenza a Celebrity Chef; all’interno del ristorante di Alessandro Borghese una coppia di vip si sfida portando la propria idea di cucina e l’obiettivo è convincere sia i giudici sia i clienti della sala. Attualmente Diletta Leotta fa parte della famiglia di DAZN; possiamo dire che siamo di fronte ad una donna molto conosciuta sia nel mondo dello ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 10 marzo 2023)lascia tutti letteralmente senza parole;, con questa foto, manda in tilt tutto il web. Instagram, nella sua carriera, è stata anche protagonista di un film; parliamo di “Chi ha incastrato Babbo Natale?“. Una pellicola dove ha avuto la possibilità di recitare al fianco di Christian De Sica, una leggenda del cinema italiano. Da sottolineare anche la sua presenza a Celebrity Chef; all’interno del ristorante di Alessandro Borghese una coppia di vip si sfida portando la propria idea di cucina e l’obiettivo è convincere sia i giudici sia i clienti della sala. Attualmentefa parte della famiglia di DAZN; possiamo dire che siamo di fronte ad una donna molto conosciuta sia nel mondo dello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BeatriceBella16 : Scherzavo, ho riso quando Brenda Lodigiani ha fatto Victoria dei Maneskin e Diletta Leotta - MISSBUBBLINE : @chiaranotnasti anche a me! piaciuta un sacco la sua imitazione di Diletta Leotta ?? - lover_anno : @secret__celebs Paula badosa and diletta leotta - MCalcioNews : Diletta Leotta e quel cardigan di troppo: ci è mancato poco - PiacereIseo : Fotogallery - Diletta Leotta, pancino sospetto durante il weekend in Franciacorta - TGCOM -