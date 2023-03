DiGiEmme Serramenti | “Basta inferriate alle finestre | le persiane e gli scuri di sicurezza sono più performanti”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) - Secondo gli esperti, le grate che molti installano a difesa della casa non sempre garantiscono ladesiderata. Ecco le soluzioni per non vivere “dietro le sbarre”. 10/03/2023, Parma. Leper moltissimi italianiancora la classica protezione per scongiurare “visite” indesiderate da parte di intrusi: sempre più persone decidono infatti di affidarsi a questo sistema diritenuto un valido deterrente contro i malintenzionati. «Eppureancora numerosi coloro i quali ignorano che le antiestetiche grate, che ci danno di primo acchito una sensazione di, siano in realtà delle difese alquanto fragili al cospetto dei moderni scassinatori», ...