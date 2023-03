Diffidati Spezia-Inter | i nerazzurri a rischio squalifica in vista della Juventus

(Di venerdì 10 marzo 2023) L’, reduce dalla vittoria sul Lecce, vuole proseguire su questa strada anche contro lonel match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La squadra allenata da Simone Inzaghi ha intenzione di portare a casa i tre punti dallo stadio Alberto Picco, così da consolidare il secondo posto in classifica ed arrivare alla sfida di Champions League contro il Porto nel miglior modo possibile. Per quanto riguarda la lista dei, l’unico a rischiare lain caso di ammonizione è Denzel Dumfries. L’olandese, qualora ricevesse un cartellino giallo, sarebbe costretto a saltare il prossimo turno contro la. SportFace.

LA SPEZIA - Nell' Inter dovrebbe tornare al centro della mediana Brozovic, con uno tra Mkhitaryan e Calhanoglu in panchina. Attacco Lukaku-Lautaro, con Dzeko che dovrebbe entrare in corsa. L’unico rec ...Diffidati Spezia-Inter, ecco tutti i calciatori nerazzurri a rischio squalifica in vista della prossima sfida contro la Juventus ...