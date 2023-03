Di Marzio: “Ecco la probabile formazione del Napoli contro l’Atalanta” (Di venerdì 10 marzo 2023) Gianluca Di Marzio svela la probabile formazione del Napoli contro l’Atalanta, con le scelte di Luciano Spalletti Gianluca Di Marzio rivela qual è la probabile formazione del Napoli contro l’Atalanta. Sul proprio sito ufficiale il noto giornalista ed esperto di mercato Sky parla della partita in programma domani alle ore 18:00 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Fuorigrotta: “Luciano Spalletti non potrà avere ancora a disposizione Mario Rui che deve scontare il secondo turno di squalifica dopo l’espulsione contro l’Empoli. In dubbio anche Lozano, alle prese con un risentimento muscolare. Spalletti confermerà il consueto 4-3-3. In porta, ci sarà Meret. Anche la ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 10 marzo 2023) Gianluca Disvela ladel, con le scelte di Luciano Spalletti Gianluca Dirivela qual è ladel. Sul proprio sito ufficiale il noto giornalista ed esperto di mercato Sky parla della partita in programma domani alle ore 18:00 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Fuorigrotta: “Luciano Spalletti non potrà avere ancora a disposizione Mario Rui che deve scontare il secondo turno di squalifica dopo l’espulsionel’Empoli. In dubbio anche Lozano, alle prese con un risentimento muscolare. Spalletti confermerà il consueto 4-3-3. In porta, ci sarà Meret. Anche la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Di Marzio: 'Ecco la probabile formazione del Napoli contro l'Atalanta' #Atalanta #CalcioNapoli #DiMarzio… - marzioconficcon : Marzio stai zitto no finché non regnerà la libertà di espressione e la libertà di parola e la democrazia regneranno… - marilisa_marzio : RT @Miche___la: Antonella ecco la sola ed unica persona di cui puoi fidarti ?? #gfvip #donnalisi - marilisa_marzio : RT @GrandeFratello: Ci sarà un futuro per i #Donnalisi? Ecco cosa ne pensa la nostra Sonia! #GFVIP - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Di Marzio: '#Kim, ecco il piano del #Napoli per la clausola da €50m. #Osimhen e Kvara…' ? -