Di Maria stende il Friburgo | Juve in allarme per Chiesa

Il solito Di Maria trascina la Juventus e stende il Friburgo (1-0) Alfredo Pedullà

Ancora bene le italiane in Europa: la Juventus batte di misura il Friburgo, anche la Fiorentina vince di misura in Conference League ...Risolve un siluro di Mancini nelle prime battute della ripresa. Kean gli rifila un calcione subito dopo l'ingresso in campo e si fa espellere. Tre pali per i bianconeri, che si fermano dopo quattro vi ...