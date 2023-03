Di Maria | ' Rinnovo? Stiamo parlando Vi racconto tutto'

(Di venerdì 10 marzo 2023) Diancora protagonista in Europa con la Juventus. Un altro gol decisivo contro il Friburgo per la vittoria. L'argentino è sempre più fondamentale per la squadra di Allegri e a fine anno scade il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : Di Maria post #JuveFriburgo: 'Ho solo un affaticamento, era importante vincere. Rinnovo? Sono felice qui, ne stiamo… - davide_tripo : RT @forumJuventus: Di Maria post #JuveFriburgo: 'Ho solo un affaticamento, era importante vincere. Rinnovo? Sono felice qui, ne stiamo parl… - vanda235 : RT @forumJuventus: Di Maria post #JuveFriburgo: 'Ho solo un affaticamento, era importante vincere. Rinnovo? Sono felice qui, ne stiamo parl… - Paolo11419 : @juventusfc Di Maria sei il ns tango!RINNOVO!STAI CON NOI FINO ALLA FINE! - RobertaFazio7 : RT @forumJuventus: Di Maria post #JuveFriburgo: 'Ho solo un affaticamento, era importante vincere. Rinnovo? Sono felice qui, ne stiamo parl… -

Per il" Stiamo parlando: io mi trovo molto bene qui, sento l'affetto della gente . Io sono contento e loro sono contenti" , ha affermato Diai microfoni di Sky ...Di, l'Europa League con la Juve e il" Vincere l'Europa League Faremo del nostro meglio per farcela. Abbiamo due obiettivi, Coppa Italia e Europa League proveremo a vincerle entrambe. ...Sono sempre frequenti le voci di calciomercato che riguardano la Juventus e le mosse future che il club effettuerà. In questo momento siamo davvero nella fase più calda della stagione. I bianconeri si ...

Juve e Di Maria: il punto sul rinnovo dopo le parole di Calvo Virgilio Sport

Di Maria ancora protagonista in Europa con la Juventus. Un altro gol decisivo contro il Friburgo per la vittoria. L'argentino è sempre più fondamentale per la squadra di Allegri e a fine anno scade il ..."Sono contento per aver aiutato la squadra, è importante, farò così fin alla fine. Stiamo facendo un buon lavoro", le parole del fuoriclasse argentino ...