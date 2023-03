Di Maria-gol, la Juventus batte il Friburgo 1-0 (Di venerdì 10 marzo 2023) TORINO (ITALPRESS) – Con un gol di Angel Di Maria la Juventus siaggiudica la gara di andata degli ottavi di finale di EuropaLeague. All'Allianz Stadium di Torino, i bianconeri hanno superato il Friburgo per 1-0 mantenendo la loro imbattibilità nelle gare interne di Europa League/Coppa Uefa e tra sette giorni, nella gara di ritorno in programma all'Europa-Park Stadion, potranno godere di un vantaggio iniziale importante nella caccia al passaggio del turno. Primo tempo abbastanza dinamico con la Juventus che solo a trattisi è resa pericolosa dalle parti del portiere Flekken, complice un Friburgo che per lunghi tratti si è ben piazzato nella propriametà campo tenendo in alcuni momenti anche tutti i suoi uominidietro la linea della palla. Quasi inoperoso Szczesny, mentresull'altro fronte la Juve ci ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) TORINO (ITALPRESS) – Con un gol di Angel Dilasiaggiudica la gara di andata degli ottavi di finale di EuropaLeague. All'Allianz Stadium di Torino, i bianconeri hanno superato ilper 1-0 mantenendo la loro imbattibilità nelle gare interne di Europa League/Coppa Uefa e tra sette giorni, nella gara di ritorno in programma all'Europa-Park Stadion, potranno godere di un vantaggio iniziale importante nella caccia al passaggio del turno. Primo tempo abbastanza dinamico con lache solo a trattisi è resa pericolosa dalle parti del portiere Flekken, complice unche per lunghi tratti si è ben piazzato nella propriametà campo tenendo in alcuni momenti anche tutti i suoi uominidietro la linea della palla. Quasi inoperoso Szczesny, mentresull'altro fronte la Juve ci ha ...

