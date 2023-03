Devi prendere l’aspirina? Attenzione a questi 3 errori, possono avere gravi conseguenze sulla salute (Di venerdì 10 marzo 2023) l’aspirina è uno dei farmaci che usiamo più spesso e con più leggerezza, è anche considerata tra i più sicuri, ma ci sono errori da evitare per non incorrere in effetti collaterali. l’aspirina è un medicinale a base di acetilsalicina, una molecola in grado, come sappiamo, di alleviare i sintomi infiammatori come febbre e dolori influenzali. Viene anche utilizzata, in piccolissime dosi, per prevenire malattie cardiovascolari anche gravi, come l’ictus. Grantennistoscana.itNonostante sia considerata una vera e propria panacea e si possa acquistare in farmacia anche senza ricetta, l’aspirina è comunque un medicinale e, come tutti i medicinali, presenta delle controindicazioni. Sapere quali siano diventa fondamentale per evitare di commettere errori di somministrazione che potrebbero ... Leggi su grantennistoscana (Di venerdì 10 marzo 2023)è uno dei farmaci che usiamo più spesso e con più leggerezza, è anche considerata tra i più sicuri, ma ci sonoda evitare per non incorrere in effetti collaterali.è un medicinale a base di acetilsalicina, una molecola in grado, come sappiamo, di alleviare i sintomi infiammatori come febbre e dolori influenzali. Viene anche utilizzata, in piccolissime dosi, per prevenire malattie cardiovascolari anche, come l’ictus. Grantennistoscana.itNonostante sia considerata una vera e propria panacea e si possa acquistare in farmacia anche senza ricetta,è comunque un medicinale e, come tutti i medicinali, presenta delle controindicazioni. Sapere quali siano diventa fondamentale per evitare di commetteredi somministrazione che potrebbero ...

