Ennesimo suicidio in carcere, il decimo dall'inizio dell'anno. Un detenuto, A. D. G di 31 anni, è morto dopo essersi impiccato nel carcere di Regina Coeli a Roma. Il 31enne, in carcere per omicidio e incendio, avrebbe finito di scontare la pena nel maggio del 2045. Tragedia nel carcere di Regina Coeli a Roma: un detenuto, A. D. G di 31 anni, è morto dopo essersi impiccato stamattina. Il 31enne, in carcere per omicidio e incendio, avrebbe finito di scontare la pena nel maggio del 2045. Nel carcere romano si

Detenuto si impicca in carcere, è il decimo suicidio dall’inizio del 2023 Globalist.it

