Denis | Osimhen spesso fa reparto da solo | come caratteristiche mi rivedo in Simeone

(Di venerdì 10 marzo 2023) A Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", è intervenuto German, ex calciatore di Napoli e Atalanta, di seguito le sue parole: “Quando giocavo nel Napoli eravamo una squadra che metteva in campo tantissimo cuore. Eravamo una bella squadra, è stato bello vivere quell’esperienza, ma devo dire che in serie A il Milan era spettacolare. Napoli-Atalanta? Lazio, Napoli e Atalanta sono le squadre che giocano a calcio. Pendo che domani l’Atalanta troverà un Napoli in ottime condizioni. Quando gioca diverte e si diverte e poi ha una consapevolezza che mancava da tanti anni, oltre adche sta facendo la differenza in Serie A.e Haaland i migliori d’Europa? Quello che faè anche merito della squadra che crea tantissimo. Ma aggiungiamo anche Lautaro Martinez a questa lista perché a volte fa la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscalcionapoli1 : Denis: “Gara difficile con l’Atalanta, Osimhen tra i più forti al mondo” - apetrazzuolo : IL DOPPIO EX - Denis: 'Gara difficile con l'Atalanta, Osimhen tra i più forti attaccanti nel mondo' - ilmionapoli : Denis, doppio ex di Napoli-Atalanta: “Non sarà facile. Osimhen tra i migliori al mondo” - NapoliAddict : Napoli, senti Denis: 'Con l'Atalanta è sempre una sfida dura. E su Osimhen...' #Napoli #ForzaNapoliSempre… - sportli26181512 : Napoli, senti Denis: 'Con l'Atalanta è sempre una sfida dura. E su Osimhen...' -

A Radio CRC nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" è intervenuto German, ex calciatore di Napoli e Atalanta: "Quando giocavo nel Napoli eravamo una squadra che ... oltre adche ...German, ex attaccante di Napoli e Atalanta , è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it : IntervistaQueste le parole del Tanquesul Napoli e non solo: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieParliamo di German. per tutto El Tanque . L'ex bomber nerazzurro ha parlato in occasione ...Attaccante completo, di grandissima qualità. Per chi farò il tifo Il Napoli merita tutto ...

Denis: “Sento un po’ mio lo scudetto. Il Napoli ha una consapevolezza che mancava da anni. Su Osimhen…” MondoNapoli

German Denis, ex attaccante di Napoli e Atalanta ... Non sarà facile per il Napoli sabato. Osimhen è uno degli attaccanti più forti non solo in Europa ma anche nel mondo, è molto bello che giochi nel ...German Denis, doppio ex di Napoli e Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti alla 'Charity Dinner', in merito alla gara tra le due compagini che andrà in scena s ...