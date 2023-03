Denim mania

(Di venerdì 10 marzo 2023) «Ho detto spesso che avrei voluto inventare io i blue jeans: il capo più spettacolare, più pratico, più rilassante e informale. I jeans hanno espressività, sex appeal, semplicità. Tutto ciò che io auspico nei miei vestiti» dichiarava Yves Saint Laurent. Con un fatturato che si prevede raggiunga i 26 miliardi di dollari entro il 2026, ilè tornato a essere protagonista in passerella e nel nostro guardaroba. Complice la nuova ossessione per gli anni Duemila, ma anche la voglia di abbandonare (almeno in parte) la “divisa” che ha caratterizzato gli anni del Covid: felpa e pantaloni della tuta. I jeans rappresentano oggi il 48% di tutti gli ultimi arrivi presso i rivenditori orientati verso i giovani. E se le sfumature di blu, bianco e nero rimangono fondamentali, diversi brand high street hanno investito su tonalità vivaci e stampe di tendenza per il pubblico ...

