Delitto di Latina, un "chiarimento" finito in tragedia (Di venerdì 10 marzo 2023) Latina – Si terrà nelle prossime ore, davanti al Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), l'udienza di convalida del 58enne carabiniere Giuseppe Molinaro, fermato per l'omicidio del 60enne gestore di albergo di Castelforte (Latina) Giovanni Fidaleo, e per il tentato omicidio della 31enne compagna dell'albergatore, Miriam Mignano, attualmente gravissima in ospedale a Roma. (leggi qui) Molinaro, che nell'interrogatorio reso ai carabinieri della Compagnia di Capua ha confessato i fatti commessi, è attualmente recluso nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere. Il Gip dovrà pronunciarsi sulla convalida del fermo disposto dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere (sostituto Castaldi), emettere quindi eventuale ordinanza cautelare d'urgenza. A quel punto si dovrà dichiarare incompetente e trasferire la documentazione alla Procura, che a ...

