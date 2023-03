Del Genio: “Napoli, in Champions possiamo ‘arrecriarci’. Milan ai quarti? Meglio di no” (Di venerdì 10 marzo 2023) Paolo Del Genio ritiene che il Napoli può ‘arrecriarsi’ in Champions League mentre non preferisce il Milan ai quarti Paolo Del Genio si spinge oltre la partita contro l’Atalanta e parla del match di mercoledì contro l’Eintracht Francoforte. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’esperto di tattica si è soffermato sul cammino che sta percorrendo la squadra, impegnata per la gara valevole per gli ottavi di Champions League durante la prossima settimana: “Penso che il Napoli andrà avanti a questo punto, ma non penso in finale di Champions, salvo sorprese. Ora diciamo che possiamo veramente “arrecriarci”, come diciamo a Napoli. Avendo questo margine di punti in campionato, ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 10 marzo 2023) Paolo Delritiene che ilpuò ‘arrecriarsi’ inLeague mentre non preferisce ilaiPaolo Delsi spinge oltre la partita contro l’Atalanta e parla del match di mercoledì contro l’Eintracht Francoforte. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’esperto di tattica si è soffermato sul cammino che sta percorrendo la squadra, impegnata per la gara valevole per gli ottavi diLeague durante la prossima settimana: “Penso che ilandrà avanti a questo punto, ma non penso in finale di, salvo sorprese. Ora diciamo cheveramente “arrecriarci”, come diciamo a. Avendo questo margine di punti in campionato, ...

