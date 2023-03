(Di venerdì 10 marzo 2023) Un conducente della Tper spa, società di trasporto pubblico dell’Emilia Romagna, che si è rivolto alladefinendola “”, per la– verdetto 7029 della Sezione lavoro – che ha accolto il ricorso dell’azienda, il dipendente è da licenziare in. La sentenza dà ragione alla richiesta della società che voleva licenziare, per “giusta causa” e senza alcun diritto a indennità, il suo dipendente. Così come alla donna,dell’contestato e sanzionato, aveva subito presentato un esposto all’azienda datrice di lavoro.unainLa vicenda sta facendo rumore sui social. E la sentenza ha messo la parola fine ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gatta_pantera : RT @SecolodItalia1: Definisce lesbica una collega: autista licenziato in tronco. E la Cassazione conferma - mauroarn1926 : RT @SecolodItalia1: Definisce lesbica una collega: autista licenziato in tronco. E la Cassazione conferma - SecolodItalia1 : Definisce lesbica una collega: autista licenziato in tronco. E la Cassazione conferma - Ilovecats8 : @Consell100 @stanzaselvaggia Lesbica, e poi parlassi di altro,non sarebbe meglio?Quale comportamento è più degno… - slythxrprongs : il tipo che si definisce uomo e poi dice di essere lesbica mi ha bloccato e secondo me è uno di quelli che era d'ac… -

... - dicendo a una collega "come sei uscita incinta tu non sei" - in ambiente di lavoro, non può essere considerata solo "una condotta inurbana" ma è una vera "discriminazione" da punire con ...... perché per la prima volta nella sua storia ha scelto una donna, unadichiarata e un'... E per intercettare appieno il politically correct,vizio il suo fumo, e dice che ha avuto più ...E suo marito come la'Molto impegnativa emotivamente e intellettualmente. Una ... Oggi ho ricevuto una lettera da una ragazzain cui c'era scritto che io sono il suo ideale di donna. ...

Definisce lesbica una collega: autista licenziato in tronco. E la ... Secolo d'Italia

Era stato licenziato in tronco perché aveva schernito una collega dandole della lesbica. Adesso la Corte di Cassazione ha dato ragione all’azienda per cui lavorava, la quale non dovrà corrispondere al ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...