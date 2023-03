Decreto immigrazione | previste pene di 30 anni ai trafficanti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata al palazzo del Comune di Cutro dove presiederà il Consiglio d… - Open_gol : In corso il cdm nell'aula consiliare del piccolo comune del crotonese. Tra i punti all'ordine del giorno anche un d… - fefebaraonda : RT @RFeragalli: La Meloni, sul problema immigrazione, qualche 'passo avanti,' l'ha compiuto. La Lega, invece, fa 'passi indietro' volendo r… - ugolini_g : Fino a 30 anni per gli scafisti. Benissimo >Decreto immigrazione: cosa cambia su quote, rimpatri, permessi e pene a… - ilgiornale : Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri si muove su un doppio binario: contrastare le partenze irrego… -

Il Consiglio dei ministri ha approvato illegge sui migranti. Al termine del Cdm, organizzato a Cutro, Giorgia Meloni annunciato che "la norma principale delappena approvato riguarda i reati legati alla tratta delle persone e prevede un aumento delle pene per il traffico dei migranti", ha detto il ...Al termine del Cdm a Cutro, il premier spiega le novità nel."Tra questi laumento delle pene per il traffico dei migranti: "Si introduce una"nuova fattispecie di reato, che consideriamo"universale, per chi provoca la"morte o lesioni gravi"...Verosimilmente hanno diritto alla protezione internazionale per cui non vale ilflussi - ha ... 'Intanto però il governo assicura lotta dura ai trafficanti e all'illegale. Voi del ...

Decreto immigrazione: cosa cambia su quote, rimpatri, permessi e pene Corriere della Sera

(Adnkronos) - Dalla stretta sugli scafisti alle quote di stranieri da ammettere in Italia per lavoro definite per un triennio, passando per la semplificazione e l'accelerazione del processo per il ril ...Ll 'grosso' del decreto sui flussi e l'immigrazione irregolare, atteso nel Cdm straordinario a Cutro, è, come da attese, il giro di vite sui trafficanti di vite umane. Con pene che salgono in maniera ...