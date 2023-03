Decreto Anziani in vigore entro marzo: cosa cambia (Di venerdì 10 marzo 2023) Approvato in Senato il Ddl Anziani , che in base alle previsioni del Ministero del Lavoro approderà in Gazzetta Ufficiale nei tempi previsti dal PNRR, ossia entro fine marzo. Da aprile si lavorerà poi alla stesura dei decreti attuativi. Si tratta del disegno di legge n. 205 recante " Deleghe al Governo ... Leggi su pmi (Di venerdì 10 marzo 2023) Approvato in Senato il Ddl, che in base alle previsioni del Ministero del Lavoro approderà in Gazzetta Ufficiale nei tempi previsti dal PNRR, ossiafine. Da aprile si lavorerà poi alla stesura dei decreti attuativi. Si tratta del disegno di legge n. 205 recante " Deleghe al Governo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlGra_90 : @ultimora_pol Decreto Anziani. Decreto Acqua. A costo di essere ripetitivo, a quando il decreto merda? - Pilipo83 : @ultimora_pol Oddio che è il decreto anziani ?? - hiphopdonvito : RT @donvitorap: Oggi nel decreto anziani hanno fatto legge per compagnia di vecchi con animali così rumeni non possono più fottere le case… - CarmineLucian19 : @vfeltri I camion militari che di notte portavano ad incenerire gli anziani morti nelle RSA, non erano morti per co… - urania2906 : RT @artedipulire: LAVORO Il grido delle famiglie: 'Abbiamo bisogno di badanti per i nostri anziani'. Ma il decreto flussi le esclude. Ai g… -