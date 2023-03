De Zerbi: «Futuro in una big? Sono felice al Brighton, è una sfida» (Di venerdì 10 marzo 2023) Le parole di Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, sul possibile Futuro su una panchina di un big. I dettagli Roberto De Zerbi ha parlato a in conferenza stampa alla vigilia della gara di Premier League. PAROLE – «Ho un lungo contratto con il Brighton e Sono felice di lavorare qui, con questi giocatori. Sono contento delle loro prestazioni e non posso chiedere di più, è un bel momento per me, nel lavoro e nella vita. Abbiamo un sogno e sappiamo bene che dobbiamo scrivere una nuova pagina nella storia del club, per noi è una bella sfida». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Le parole di Roberto De, allenatore del, sul possibilesu una panchina di un. I dettagli Roberto Deha parlato a in conferenza stampa alla vigilia della gara di Premier League. PAROLE – «Ho un lungo contratto con ildi lavorare qui, con questi giocatori.contento delle loro prestazioni e non posso chiedere di più, è un bel momento per me, nel lavoro e nella vita. Abbiamo un sogno e sappiamo bene che dobbiamo scrivere una nuova pagina nella storia del club, per noi è una bella». L'articolo proviene da Calcio News 24.

