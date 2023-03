De Luca contro Iannone, Vietri: “Non conosce l’educazione” (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “C’è un imbecille parlamentare di Fratelli d’Italia che ha fatto speculazioni. Un imbecille che in un Paese civile non potrebbe vendere il cocco e ora è in Parlamento. La Campania ha chiesto deroghe per i punti nascita e sta aspettando una risposta definitiva del ministero della salute”. Lo ha detto il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella sua diretta Facebook di oggi riferendosi alla sua visita di ieri a Sapri (Salerno) dove si attende l’ok per il punto nascite. De Luca lo ha affermato in particolare dopo che il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, lo aveva attaccato sull’argomento: “È gravissimo il comportamento del governatore De Luca – aveva detto il parlamentare – che si permette anche di insultare i sindaci e gli amministratori del sud della ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “C’è un imbecille parlamentare di Fratelli d’Italia che ha fatto speculazioni. Un imbecille che in un Paese civile non potrebbe vendere il cocco e ora è in Parlamento. La Campania ha chiesto deroghe per i punti nascita e sta aspettando una risposta definitiva del ministero della salute”. Lo ha detto il governatore della Regione Campania, Vincenzo De, nella sua diretta Facebook di oggi riferendosi alla sua visita di ieri a Sapri (Salerno) dove si attende l’ok per il punto nascite. Delo ha affermato in particolare dopo che il senatore di Fratelli d’Italia Antonio, lo aveva attaccato sull’argomento: “È gravissimo il comportamento del governatore De– aveva detto il parlamentare – che si permette anche di insultare i sindaci e gli amministratori del sud della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Filippo33526626 : RT @jaredmarco91: Possiamo urlare contro Luca? Per favore proprio. #oriele - lolalalla : RT @Patri27102022: Cara #ivanamrazova troppo facile uscire dalla casa e dare contro a #Nikita!Sarebbe stato +coerente affrontarla quando ce… - AndreaSolo03 : @koala_wednesday Le oriele si stanno organizzando per urlare che Alex è contro Luca - TopaMarika : Mamma mia se ora urlassero contro Luca scatterebbe l'ira veneta... Non ho certezze ma nemmeno dubbi ???????? #oriele - palm3914 : #oriele LO VOLETE CAPIRE CHE URLARE CONTRO LUCA PEGGIORA SOLO LE COSE?!? A DANI VERRANNO MILLE DUBBI IN PIÙ E NON S… -