De Giovanni: “Stadio Maradona silenzioso? Fa male al cuore vederlo così” (Di venerdì 10 marzo 2023) Maurizio De Giovanni dichiara che gli fa male al cuore vedere uno Stadio Maradona silenzioso e non è sopportabile Maurizio De Giovanni è dispiaciuto per ciò che sta avvenendo allo Stadio “Diego Armando Maradona”. L’illustre scrittore partenopeo, ai microfoni di Radio Napoli Centrale, si sofferma sulla situazione che vive il tifo napoletano: “Stadio Maradona silenzioso? Fa male al cuore vederlo così. Non è sopportabile, vedere l’unico Stadio italiano senza bandiere, striscioni. L’idea restrittiva dell’ordine pubblico non è giusta, così come non è giusto che il tifo sia determinato da un ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 10 marzo 2023) Maurizio Dedichiara che gli faalvedere unoe non è sopportabile Maurizio Deè dispiaciuto per ciò che sta avvenendo allo“Diego Armando”. L’illustre scrittore partenopeo, ai microfoni di Radio Napoli Centrale, si sofferma sulla situazione che vive il tifo napoletano: “? Faal. Non è sopportabile, vedere l’unicoitaliano senza bandiere, striscioni. L’idea restrittiva dell’ordine pubblico non è giusta,come non è giusto che il tifo sia determinato da un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : De Giovanni: 'Stadio Maradona silenzioso? Fa male al cuore vederlo così' #CalcioNapoli #degiovanni #tifosi… - franchespo : Stadio Celeste alias Stadio Giovanni Celeste, alias Stadio Gianni Celeste (che però è catanese) - lovett73 : @giovanni_panini @RagazzoSgarbato @acmilan Uno su due intasato. Bello eh, e romantico... Però uno stadio da terzo millennio sarebbe gradito - GiacomoLeandri : @BorgeseGiovanni Giovanni sicuramente fare 1/3 delle presenze allo stadio in Europa trasmetti che per te è 3 volte… - sscalcionapoli1 : De Giovanni: “Inaccettabile che uno stadio paghi per ciò che hanno fatto pochi” -