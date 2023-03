De Benedetti vuole la patrimoniale sulla pelle degli altri (ma lui la paga in Svizzera) (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar – Carlo De Benedetti rilancia la patrimoniale, ovvero un cavallo di battaglia della sinistra itlaiana. Il tutto si intreccia con Elly Schlein eletta segretario del Pd e alle sue uscite sulla “progressività” che lasciano trasparire le solite tendenze. De Benedetti e la patrimoniale (che lui paga in Svizzera) De Benedetti parla della patrimoniale nel corso della trasmissione PiazzaPulita su La7, rispondendo così al conduttore Corrado Formigli: “Assolutamente, da sempre sono favorevole alla patrimoniale. L’ho dichiarato da 10 anni. Lo dichiaravo quando ero vicepresidente di Confindustria, si immagini. In Svizzera la pago: 0,9% sul mio patrimonio comprensivo di tutto”. Appunto, in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar – Carlo Derilancia la, ovvero un cavallo di battaglia della sinistra itlaiana. Il tutto si intreccia con Elly Schlein eletta segretario del Pd e alle sue uscite“progressività” che lasciano trasparire le solite tendenze. Dee la(che luiin) Deparla dellanel corso della trasmissione PiazzaPulita su La7, rispondendo così al conduttore Corrado Formigli: “Assolutamente, da sempre sono favorevole alla. L’ho dichiarato da 10 anni. Lo dichiaravo quando ero vicepresidente di Confindustria, si immagini. Inla pago: 0,9% sul mio patrimonio comprensivo di tutto”. Appunto, in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NethipEdien2000 : RT @ilgiornale: 'Sono favorevole da sempre alla patrimoniale'. #DeBenedetti, intervistato a #PiazzaPulita, non ha usato giri di parole per… - Ultron65 : RT @ilgiornale: L'imprenditore sogna una patrimoniale: 'Sono favorevole da sempre'. E promuove Schlein: 'Ha tutte le doti per fare bene, il… - IlPrimatoN : La nuova sparata dell'imprenditore - ilgiornale : 'Sono favorevole da sempre alla patrimoniale'. #DeBenedetti, intervistato a #PiazzaPulita, non ha usato giri di par… - bizcommunityit : De Benedetti torna alla carica: vuole la patrimoniale -