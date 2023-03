Ddl anziani non sufficienti: cos’è e cosa prevede? (Di venerdì 10 marzo 2023) Entro questo dovrebbe esserci l’approvazione finale del ddl “anziani non sufficienti”, nei tempi previsti dal Pnrr. Ieri il disegno di legge n. 205 La prossima settimana il disegno di legge approderà a Montecitorio per l’esame della Camera dei Deputati. Da aprile si lavorerà alla stesura dei decreti attuativi. Revisione dell’assistenza domiciliare Il disegno di legge ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Entro questo dovrebbe esserci l’approvazione finale del ddl “non”, nei tempi previsti dal Pnrr. Ieri il disegno di legge n. 205 La prossima settimana il disegno di legge approderà a Montecitorio per l’esame della Camera dei Deputati. Da aprile si lavorerà alla stesura dei decreti attuativi. Revisione dell’assistenza domiciliare Il disegno di legge ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilDifforme : Il ministro Calderone: 'Una misura straordinaria per adeguare il sistema di welfare italiano ai nuovi bisogni socia… - StefanoArgentin : Italia, Ddl Anziani, Mons. Paglia: traguardo storico per gli over 65 - Vatican News - GessaMarta : RT @Crudeli45198835: Il Consiglio dei ministri approva il ddl delega “non autosufficienza” (impropriamente chiamato “anziani”) con il quale… - sergimagugliani : RT @Crudeli45198835: Il Consiglio dei ministri approva il ddl delega “non autosufficienza” (impropriamente chiamato “anziani”) con il quale… - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: Il Consiglio dei ministri approva il ddl delega “non autosufficienza” (impropriamente chiamato “anziani”) con il quale… -