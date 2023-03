David Cornwall ci spiega la crisi del rugby in Galles

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 10 marzo 2023) Tre partite, tre sconfitte, zero punti, neanche un bonus per l’attacco (numero di mete in una partita) o per la difesa (minori differenze nel punteggio). Chi l’avrebbe mai detto che ilsi sarebbe trasformato, in due anni, da re del Sei Nazioni (nel 2021, quattro vittorie e una sconfitta di due punti in Francia nel quinto e ultimo incontro) a ultimo in classifica? Ilconsiderato la Nuova Zelanda dell’Emisfero nord. Ildei Gareth Edwards e dei Barry John, ma anche di Richard Burton e di Tom Jones. Ildel visionario Carwyn James, che a differenza di tutti gli allenatori che sperano di ridurre al minimo gli errori dei giocatori, si augurava che i giocatori ne commettessero tanti perché solo sbagliando si pensa, si cerca, si sperimenta, si scopre, si inventa. Ildove tutti ...