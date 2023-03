Dario Fo – L’ultimo Mistero Buffo | tutto quello che c’è da sapere

(Di venerdì 10 marzo 2023)Fo –: anticipazioni e streaming Stasera, venerdì 10 marzo 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda “Fo:”, documentario che racconta la storia del drammaturgo premio Nobel e del suo teatro che continua a dare voci alla contemporaneità, inil mondo. Il documentario, diretto da Gianluca Rame, è una produzione Clipper Media e Luce Cinecittà con Compagnia Teatrale Fo Rame in collaborazione con Rai Documentari e con il patrocinio di Fondazione Fo Rame. Il documentario è incentrato su un evento inedito: l’ultima messa in scena di “”, a Roma il 1°agosto 2016, l’addio alle scene del suo autore e interprete, il premio Nobel ...

