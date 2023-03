Daniele esagera con Oriana, parolacce ed insulti: notte di fuoco al GF Vip – VIDEO (Di venerdì 10 marzo 2023) Daniele Dal Moro, nonostante la squalifica di Edoardo Donnamaria per aver trattato male Antonella Fiordelisi, continua a comportarsi in una maniera similare nei confronti di Oriana Marzoli, ormai sfinita dalle paturnie del suo compagno di avventura nella Casa del Grande Fratello Vip. Daniele perde le staffe ed esagera con Oriana: notte di fuoco al GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 10 marzo 2023)Dal Moro, nonostante la squalifica di Edoardo Donnamaria per aver trattato male Antonella Fiordelisi, continua a comportarsi in una maniera similare nei confronti diMarzoli, ormai sfinita dalle paturnie del suo compagno di avventura nella Casa del Grande Fratello Vip.perde le staffe edcondial GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Daniele esagera con Oriana, parolacce ed insulti: notte di fuoco al GF Vip – VIDEO - Ilaria14716718 : @AntoniaMauro6 Che poi ci sono persone che non vengono richiamate tipo Daniele. Anche lui esagera e sta ancora in casa. - Reya13455605 : @sono_esaurita_ Non stanno dicendo parolacce. Però in sottofondo Daniele lo si sente che esagera a screditarla. Non si rende proprio conto - loredan33334284 : STANNO SBAGLIANDO ENTRAMBI RAGAZZI. HANNO COLPA ENTRAMBI POI DANIELE FORSE ESAGERA MA QUESTI SI SCANNANO COME FAREB… - andrr121111 : Ma perché dite tutti che Daniele esagera, lei non esagera a fare i dispetti con Onestini ?? #oriele -