Daniele Dal Moro verso la squalifica | le frasi incriminate contro Oriana

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 10 marzo 2023) La nuova linea adottata al Grande Fratello Vip 7 sta portando a provvedimenti disciplinari seri per i concorrenti. Appena qualche ora fa, Alfonso Signorini ha annunciato l’ammonizione per Edoardo Tavassi e laimmediata per Edoardo Donnamaria. Nonostante l’accaduto in puntata e la consapevolezza delle nuove conseguenze, sembra che presto possa arrivare un nuovo duro provvedimento. In un blocco pubblicitario di ieri sera, giovedì 9 marzo 2023,Dalsi è lasciato andare ad uno sfogo molto duroMarzoli e, purtroppo per lui e i suoi fans, ha pronunciato molte parolacce.si sfoga in un blocco pubblicitario e ora rischia laAllora io devo fare come fa lei e dirle tutte le cose che io pretendo lei faccia. Quindi non ...