Daniele Dal Moro rischia la squalifica? (VIDEO) (Di venerdì 10 marzo 2023) Daniele Dal Moro potrebbe rischiare la squalifica per una frase della durante la pubblicità? Ecco il VIDEO L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 10 marzo 2023)Dalpotrebbere laper una frase della durante la pubblicità? Ecco ilL'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Leisa02737625 : RT @tendenzetv: #iostoconikita: per il grande sostegno che Nikita sta ricevendo dal suo fandom dopo i continui attacchi e l'ennesima nomina… - fanpage : Durante l’ultima puntata del #GFVip, mentre Edoardo Donnamaria veniva squalificato per avere adottato atteggiamenti… - ladymistake_ : @MonicaDagnino1 L'abbiamo già notato quando avete votato sara invece di tavassi.. o quando a turno insultate l'uno… - kiliac : RT @damianoisonfire: A questo giro siamo veramente soli e senza alcun aiuto, non uscitevene all'ultimo. Forza. ??VOTATE DANIELE?? - tramite… - MarziaT7 : RT @fany200692: Non stiamo chiedendo voti alle #orianistas, non l'abbiamo fatto nemmeno con i #Denzzzers per ORIANA..Ma gli #Oriele veri...… -