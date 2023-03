Daniele Berna | malato di Sla | sceglie la sedazione palliativa profonda | “Metto fine a questa non vita”

(Di venerdì 10 marzo 2023) Si è spento giovedì 9 marzo a Sesto Fiorentino (Firenze)di Sla. Ha chiesto e ottenuto unadopo aver interrotto la ventilazione forzata.ha deciso di metterea quella che definiva “non“. Lo riporta l’edizione fiorentina de Repubblica, a cui aveva più volte scritto messaggi e dalle cui pagine aveva condotto, vincendola, la sua battaglia per ottenere la fisioterapia domiciliare nel novembre 2021. L’uomo, fino a ottobre 2019, aveva una carriera come manager nel settore degli impianti dentali, poi erano arrivati i primi sintomi e aveva scoperto a giugno 2020 di avere la Sclerosi laterale amiotrofica che gli aveva tolto la capacità di parlare e muoversi in autonomia. “Dopo ...

Osmin__ : RT @doomboy: - TizianaGastald1 : @Open_gol Che la terra ti sia lieve. Riposa in pace Daniele Berna. - doomboy : - Open_gol : Nel 2021 aveva condotto una battaglia per la fisioterapia domiciliare

Così. Ha deciso di interrompere la respirazione artificiale, di ricorrere alle cure palliative e di spegnersi in pace. Malato di Sla, la sclerosi laterale amiotrofica. 67 anni, di Sesto ..."Domani sarò sedato e metterò fine a questa non vita, d'altra parte per morire bisogna essere vivi. Un caro saluto e ancora grazie".ha scritto gli ultimi messaggi a Repubblica cliccando con il mouse su una tastiera virtuale, il giorno prima di essere sottoposto alla sedazione palliativa profonda e morire nel giro di ...era malato di Sclerosi Laterale Amniotrofica. Nel 2021 aveva condotto una battaglia per la fisioterapia domiciliare. Ha scelto di interrompere la ventilazione che lo teneva in vita. E di ...

«Non è eutanasia», ha precisato il medico, «il paziente ha deciso di interrompere un trattamento per lui vitale» ...Ha deciso di interrompere la respirazione artificiale, di ricorrere alle cure palliative e di spegnersi in pace. È la storia di Daniele Berna, malato di Sla, la sclerosi laterale amiotrofica ...