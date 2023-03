Dall’Inghilterra | Conte a fine stagione saluterà il Tottenham | Pochettino o Tuchel per la successione

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo la scottante eliminazione di Champions League contro il Milan, il futuro di Antoniosulla panchina delsembra quanto mai segnato. Le scorie di una campagna acquisti estiva ed anche invernale non esaltante per il tecnico di Lecce ed un approccio alla vittoria della squadra che per il tecnico sarebbe poco dedito alla vittoria, avrebbero convintoa salutare a. Per larimane sempre in piedi l’ipotesi suggestiva del ritorno di Mauricio, con anche sullo sfondo il profilo di Thomas. Entrambi sono al momento senza panchina.e nello specifico dal The Guardian, sarebbero convinti che le strade fraed ilsi ...