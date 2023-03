Dalle pene per gli scafisti ai rinnovi dei permessi di soggiorno, cosa c’è nel nuovo decreto migranti (Di venerdì 10 marzo 2023) pene più severe per i trafficanti di migranti, ma anche qualche novità per i migranti regolari. In una conferenza stampa burrascosa, la premier Giorgia Meloni ha illustrato il nuovo decreto migranti dopo il consiglio dei ministri che si è tenuto a Cutro, in Calabria, in seguito al naufragio che è costato la vita a 72 persone. Un unico documento, che – nelle parole della premier – conferma la linea di «massima fermezza» con cui l’esecutivo intende affrontare il dossier immigrazione. Sbarchi Una delle novità principali introdotte dal decreto è l’inasprimento delle pene per i reati connessi all’immigrazione clandestina. Il decreto prevede l’introduzione di un nuovo reato di «morte o lesione come ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 10 marzo 2023)più severe per i trafficanti di, ma anche qualche novità per iregolari. In una conferenza stampa burras, la premier Giorgia Meloni ha illustrato ildopo il consiglio dei ministri che si è tenuto a Cutro, in Calabria, in seguito al naufragio che è costato la vita a 72 persone. Un unico documento, che – nelle parole della premier – conferma la linea di «massima fermezza» con cui l’esecutivo intende affrontare il dossier immigrazione. Sbarchi Una delle novità principali introdotte dalè l’inasprimento delleper i reati connessi all’immigrazione clandestina. Ilprevede l’introduzione di unreato di «morte o lesione come ...

