Dalla Spagna: Barcellona su Dybala (Di venerdì 10 marzo 2023) Il giocatore ha una clausola non troppo elevata e che i catalani potrebbero pagare senza problemi nonostante i problemi economici Paulo Dybala è stato uno degli acquisti di punta della Roma per questa stagione: l’argentino è arrivato a costo zero dopo aver terminato il suo contratto con la Juventus, con il tecnico portoghese José Mourinho L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Il giocatore ha una clausola non troppo elevata e che i catalani potrebbero pagare senza problemi nonostante i problemi economici Pauloè stato uno degli acquisti di punta della Roma per questa stagione: l’argentino è arrivato a costo zero dopo aver terminato il suo contratto con la Juventus, con il tecnico portoghese José Mourinho L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elica3001 : RT @veryinutil: 'Che parli volgarmente… che mi rompi le palle perché non scop…' Che signore… parla lui dopo gli insulti che urla durante l… - popgiornale : Nel corso delle attività investigative volte al contrasto del traffico internazionale di stupefacenti, è stato arre… - GINA32451015 : RT @Almalibregalgos: Cari amici,a breve partiranno dalla Spagna per raggiungere le loro famiglie in Italia le nostre 6 creature adottate: C… - PolimericaNews : Energia solare dalla Spagna per LyondellBasell: siglati 5 accordi con Grenergy per la fornitura di energia elettric… - sofia_vasto : RT @Almalibregalgos: Cari amici,a breve partiranno dalla Spagna per raggiungere le loro famiglie in Italia le nostre 6 creature adottate: C… -