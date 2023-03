Dalla lotta dei gladiatori | agli allenamenti dei legionari | l’antica Roma arriva a Fiumicino

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 10 marzo 2023)– Sabato 11 marzo, presso lo stadio Pietro Desideri, si svolgerà una rievocazione degli usi, i costumi e i giochi del, organizzata daX legion. “Inizieremo alle ore 19:00 con una esibizione dellatra– spiegaX legion – con armi vere e costumi dell’epocana. Passeremo poi ad una breve interpretazione di bruto fino adre all’evento principale: il gioco Harpastum, praticato daini per tenersi in allenamento nei periodi di stallo prima di una batta. La partita non sarà una semplice esibizione, ma ci saranno colpi di boxe a mani nude,corpo a corpo e in gran parte placcaggi e ...