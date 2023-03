Daiana | morta dopo una settimana di agonia per un incidente | ' Malore in autostrada | poi lo schianto' | aveva 36 anni

Lorenzini è stata quindi trasportata d'urgenza al Ca' Foncello di Treviso dove è stata sottoposta alle cure del caso. Al chilometro 70 dell'A27 è poi giunta la polizia stradale per i rilievi ...SELVA DI CADORE - Non ce l'ha fatta, a nulla sono valse le cure dei sanitari dell'ospedale di Treviso e gli accorati pensieri di parenti e amici:Lorenzini, 36 anni, èmercoledì sera. Da una prima valutazione, emerge che più dell'incidente in autostrada sia stato fatale un malore accusato dalla donna. IN AUTOSTRADA Una settimana fa ...SELVA DI CADORE - Non ce l'ha fatta, a nulla sono valse le cure dei sanitari dell'ospedale di Treviso e gli accorati pensieri di parenti e amici:Lorenzini , 36 anni, èmercoledì sera. Da una prima valutazione, emerge che più dell'incidente in autostrada sia stato fatale un malore accusato dalla donna. IN AUTOSTRADA Una settimana ...

