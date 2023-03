Dacci il certificato | due ventenni massacrano un medico in Campania

(Di venerdì 10 marzo 2023) A Giugliano (Napoli) unè stato brutalmente picchiato da una coppia di giovanissimi per essersi rifiutato di rilasciare una un loro parente. Il dottore è stato poi portato al pronto soccorso locale per gli esami di rito

