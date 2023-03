Da “Progetti del Cuore” un dono speciale per il Comune di Formia (Di venerdì 10 marzo 2023) Formia – Si è tenuta martedì, 7 marzo a Formia, presso il Palazzo Comunale in Via Vitruvio, la cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo mezzo di trasporto dedicato ai diversamente abili del Comune di Formia. Progetti del Cuore taglia così il nastro di un altro importante traguardo raggiunto e renderà disponibile un nuovo Fiat Doblò attrezzato, facendosi carico delle spese di gestione e mantenimento. Grazie alla partecipazione delle imprese locali, ognuna secondo le proprie possibilità, si è potuto portare a compimento questa “speciale” missione per la collettività. Il Comune avrà quindi a disposizione un prezioso strumento di lavoro a costo zero per continuare a svolgere quotidianamente la propria missione e garantire ad anziani, ragazzi, ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 10 marzo 2023)– Si è tenuta martedì, 7 marzo a, presso il Palazzo Comunale in Via Vitruvio, la cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo mezzo di trasporto dedicato ai diversamente abili deldideltaglia così il nastro di un altro importante traguardo raggiunto e renderà disponibile un nuovo Fiat Doblò attrezzato, facendosi carico delle spese di gestione e mantenimento. Grazie alla partecipazione delle imprese locali, ognuna secondo le proprie possibilità, si è potuto portare a compimento questa “” missione per la collettività. Ilavrà quindi a disposizione un prezioso strumento di lavoro a costo zero per continuare a svolgere quotidianamente la propria missione e garantire ad anziani, ragazzi, ...

