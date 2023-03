Da Palazzo Chigi un favore a Berlusconi Revocata la costituzione di parte civile dal processo ‘Escort’ di Bari

(Di venerdì 10 marzo 2023) Daun altroa Silvio. La presidenza del Consiglio dei ministri, come già visto nelRuby ter, ha presentato richiesta di revoca dellacomeanche neltutt’ora in corso davanti ai giudici die che vede imputato il leader di Forza Italia, Silvio. La decisione diSi tratta del procedimento in cui viene contestata al Cavaliere l’accusa di induzione a mentire. Questo perché, secondo la Procura di, avrebbe pagato l’imprenditore barese Gianpaolo Tarantini al fine di farlo mentire davanti ai magistrati che indagavano sulle ...

In seguito Netanyahu farà tappa acon un pranzo ufficiale di Stato e il faccia a faccia con la premier Meloni con la quale cercherà una sponda per arginare l'Iran e la sua corsa verso l'...Consiglio dei ministri a Cutro tra applausi e contestazioni. Scontro con la stampa sulla tempistica della notte della tragedia. Invitati ai parenti delle vittime. "L'Italia non può affrontare da sola il problema e il tema europeo diventa centrale".... che oggi sarà aa colazione con la premier Giorgia Meloni dopo l'incontro con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Una visita che però assume un valore specifico ...

Il decreto legge prevede pene da un minimo di 10 ad un massimo di 30 anni di reclusione. Più veloce l'espulsione a seguito di condanna; si snellisce la procedura per il nulla osta al lavoro subordinat ...(Adnkronos) – “La presidente del Consiglio italiana Meloni ci ha invitati a Palazzo Chigi Non ne so niente, nessuno ci ha detto nulla”. A parlare con l’Adnkronos è Habib Amini, un giovane afghano che ...