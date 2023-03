(Di venerdì 10 marzo 2023) Dovevano incontrarsi, ma lei non ha potuto (o voluto) salire a Bologna, lui non ha potuto (o voluto) scendere a Roma, così si sono videochiamati. Mafine il risultato c'è, insiemepresunta unità del partito: un vento di sollievo sulla Nuvola che farà da scenario al nuovo corso dem, anche se sotto la cenere cova la brace riformista

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Da Occupy Pd alla coabitazione. Schlein schiera Bonaccini presidente (di A. Raimo) - francesca7117 : 8) in caso di danni al terreno o alla proprietà, i trasgressori sono offensivi, offensivi o minacciosi o ci sono pi… - GiovanniSergi8 : @FraPrincipess_ Occupy PD quella buffonata organizzata da gente che non era iscritta manco alla giovanile del partito.?? - fabriziomico : I re-tweet dal passato non-politico della neoeletta segretaria del Partito Democratico riportano alla memoria il pe… -

... la nuova segretaria del Pd: la storia di famiglia, l'ascesa politica finovittoria alle primarie Chi è Elly Schlein, l'anti - Meloni "astro nascente della sinistra italiana": daPd...... la nuova segretaria del Pd: la storia di famiglia, l'ascesa politica finovittoria alle primarie Chi è Elly Schlein, l'anti - Meloni "astro nascente della sinistra italiana": daPd...... " sono quasi vent'anni che Elly è sulla scena, andate a rivederePd ". L'evento, però, ... e che dal centro intende conquistare anche le periferiecausa del riscatto sociale, la firma di "...

Da Occupy Pd alla coabitazione. Schlein schiera Bonaccini presidente L'HuffPost

Dovevano incontrarsi, ma lei non ha potuto (o voluto) salire a Bologna, lui non ha potuto (o voluto) scendere a Roma, così si sono videochiamati. Ma alla fine ...Sono stati loro i protagonisti del webinar "Occupy Ucraina. La pace possibile", moderato dal direttore di VITA Stefano Arduini e organizzato dalla nostra testata in collaborazione con la Cri a partire ...