“Da noi… a ruota libera” | gli ospiti e le anticipazioni di domenica 12 marzo

domenica 12 marzo, alle 17:20 su Rai1, torna l'appuntamento di Francesca Fialdini con "Da noi… a ruota libera", il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto. ospiti di questa puntata saranno: Fiorella Mannoia, che si racconterà in un'intervista tra i successi della sua grande carriera e la sua vita privata, parlando anche di una associazione a lei cara, Amref (African Medical and Research Foundation); Giorgio Marchesi, attore amato dal pubblico, protagonista di alcune delle fiction più seguite degli ...

