(Di venerdì 10 marzo 2023) . Quella condotta da Francesca Fialdini, questa, sarà una ricca puntata, considerato come le celebrità invitati comeparleranno anche di sociale. O meglio, del loro impegno legato alle battaglie sociali di questo secolo: l’immigrazione, la parità dei diritti, la difesa dei deboli e dei disabili, solo alcuni dei tanti spunti che verranno trattati in studio. Da Noi a, arriva Fiorella Mannoia Tra gliclou della puntata, sicuramente c’è d’appuntarsi la presenza di Fiorella Mannoia. La famosissima cantante italiana, considerata dai critici musicali tra le più grandi interpreti della musica leggera italiana, si farà intervistare da Francesca Fialdini. Una chiacchierata dove la Mannoia ripercorrerà la sua lunga carriera musicale, iniziata nel lontano 1968 e che ancora oggi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Da noi a ruota libera, chi sono gli ospiti di domenica 12 marzo: anticipazioni - salvini19 : RT @misterf_tweets: @Tvottiano @famigliasimpson @napoliforever89 @enrick81 @DursoAVita1 @1vs100tw @carlo234556 @ilvit02 @yosoyelfanal @CIAf… - 361_magazine : - MondoRaroBlog : Domenica 12 marzo, alle 17:20 su Rai1, torna l’appuntamento di Francesca Fialdini con “Da noi… a ruota libera”, il… - carlo234556 : RT @misterf_tweets: @Tvottiano @famigliasimpson @napoliforever89 @enrick81 @DursoAVita1 @1vs100tw @carlo234556 @ilvit02 @yosoyelfanal @CIAf… -

In quel tempo sospeso, è stato lì accanto a. A pensarci bene, non se n'è mai andato. Laggiù ... Cambia il modo in cui viene affrontato, si evolve, ma resta sempre il perno intorno a cuitutto ...Gilles Rocca a 'Da...alibera': 'Riesce a respirare da solo' Isabella Ferrari rivede il fidanzatino Gianni dopo 40 anni: la sua reazione è inaspettata Maurizio Lastrico in lacrime: 'Lei è ...Domenica 12 marzo, alle 17:20 su Rai1, torna l'appuntamento di Francesca Fialdini con "Dalibera", il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello ...

Da Noi... a Ruota Libera gli ospiti di Francesca Fialdini di oggi da Lino Guanciale a Gilles Rocca La Gazzetta dello Sport

Francesca Fialdini torna con un nuovo appuntamento di “Da noi… a ruota libera”, il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in ...Ha cominciato a ballare quando aveva quattro anni. Due anni prima, ai suoi genitori era stato dato l'annuncio: la bimba aveva una grave sordità bilaterale.