Da Irpef a tre aliquote a flat tax: cosa prevede la riforma fiscale (Di venerdì 10 marzo 2023) Rimettere mano all'intero sistema fiscale italiano: dalle tasse sulle persone a quelle sulle imprese, passando dalla riscossione alle sanzioni fino alle accise. "Riteniamo di poter portare la riforma fiscale sulla quale stiamo lavorando in Consiglio dei ministri la prossima settimana", ha confermato ieri il viceministro all'Economia, Maurizio Leo, intervenendo alla presentazione dei risultati 2022 dell'Agenzia delle Entrate. riforma fiscale al via Leo ha anche sottolineato "l'importantissima collaborazione con Ruffini e i suoi collaboratori" sulla riforma. "Il risultato – ha aggiunto – è ambizioso e si ispira a quella che fu la riforma degli anni Settanta", in cui si tracciò "il fisco del futuro". Un progetto di ampio respiro, in più di 20 articoli da attuarsi in due ...

