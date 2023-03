Cutro, la rabbia dei parenti delle vittime: “Ci aspettavamo un omaggio di Meloni alle bare” (Di venerdì 10 marzo 2023) Lo scorso 4 marzo, sulle spiagge di Steccato di Cutro è stato recuperato il corpo di un bambino. Oggi, a distanza di 13 giorni dal naufragio, il mare ha restituito un altro corpicino: un bimbo di 5 anni, reso irriconoscibile dall’acqua. Ieri, la premier Giorgia Meloni ha finalmente raggiunto Cutro per il Consiglio dei ministri in cui è stato approvato il nuovo decreto migranti. Ma nonostante “il profondo dolore”, provato dalla premier dal giorno della tragedia, il tempo di andare a far visita alle salme nel palazzetto dello sport di Crotone non c’è stato. Una visita lampo, quella di Meloni: cdm, conferenza stampa e poi via, di corsa. “L’invito di Giorgia Meloni ai familiari delle vittime del naufragio ad andare prossimamente a Palazzo Chigi non ha più ... Leggi su tpi (Di venerdì 10 marzo 2023) Lo scorso 4 marzo, sulle spiagge di Steccato diè stato recuperato il corpo di un bambino. Oggi, a distanza di 13 giorni dal naufragio, il mare ha restituito un altro corpicino: un bimbo di 5 anni, reso irriconoscibile dall’acqua. Ieri, la premier Giorgiaha finalmente raggiuntoper il Consiglio dei ministri in cui è stato approvato il nuovo decreto migranti. Ma nonostante “il profondo dolore”, provato dalla premier dal giorno della tragedia, il tempo di andare a far visitasalme nel palazzetto dello sport di Crotone non c’è stato. Una visita lampo, quella di: cdm, conferenza stampa e poi via, di corsa. “L’invito di Giorgiaai familiaridel naufragio ad andare prossimamente a Palazzo Chigi non ha più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Cutro, il giorno dopo. La rabbia dei parenti delle vittime: 'L'invito di Meloni a Chigi non ha più senso. Ci aspett… - repubblica : Cutro, la rabbia dei parenti delle vittime. 'L'invito di Meloni a Chigi non ha più senso. Ci aspettavamo un omaggio… - PieroPelu : Nella disperazione per l’ennesima tragedia nelle acque del Mediterraneo, e nella rabbia per ciò che poteva essere f… - Luca_1998 : RT @repubblica: Cutro, il giorno dopo. La rabbia dei parenti delle vittime: 'L'invito di Meloni a Chigi non ha più senso. Ci aspettavamo un… - Rosabianca123 : Una bambina di 6 anni è stata recuperata dalle onde del mare questa mattina a #Cutro Provo una rabbia infinita, uno… -