Cutro: così Meloni ha tentato di trasformare il Papa nel cappellano del governo (Di venerdì 10 marzo 2023) don Rocco D'Ambrosio * La presidente Meloni, ieri 9 marzo, scopre una targa nell'atrio del comune di Cutro (Kr); il cui testo recita: "I trafficanti di esseri umani siano fermati, non continuino a ... Leggi su globalist (Di venerdì 10 marzo 2023) don Rocco D'Ambrosio * La presidente, ieri 9 marzo, scopre una targa nell'atrio del comune di(Kr); il cui testo recita: "I trafficanti di esseri umani siano fermati, non continuino a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoFeltri : Credo di non aver mai visto una conferenza stampa così disastrosa come quella di @GiorgiaMeloni a Cutro. Ci sono… - rulajebreal : A pochi metri dalla spiaggia dove sono morti annegati 71rifugiati si consolida la posizione della dx. “Dobbiamo dar… - GiuseppeConteIT : Ha annunciato una caccia per decreto agli scafisti 'per tutto il globo terracqueo' (proprio così) quando a largo di… - Rolfi39 : RT @serracchiani: Una sceneggiata. Senza un briciolo di umanità e nessuna chiarezza su cosa è veramente accaduto. Così ho commentato a Repu… - sar_zita86 : RT @CeresaRaffaele: Ci sarà sempre una penna per scrivere il futuro... Ma non ci sarà mai una gomma per cancellare il passato. Ti ricordere… -