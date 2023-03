Cutro, Calenda boccia il governo: 'Nessun dolo, ma ha dato una pessima prova di sé' (Di venerdì 10 marzo 2023) Carlo Calenda si unisce al coro delle contestazioni nei confronti del governo Meloni, dopo l'ennesima figuraccia, questa volta a causa della passerella di pessimo gusto a Cutro. "In Calabria non è ... Leggi su globalist (Di venerdì 10 marzo 2023) Carlosi unisce al coro delle contestazioni nei confronti delMeloni, dopo l'ennesima figuraccia, questa volta a causa della passerella di pessimo gusto a. "In Calabria non è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Naufragio Cutro, Calenda: “‘Meloni inventa nuovi reati al posto di dare spiegazioni” - fisco24_info : Naufragio Cutro, Calenda: ''Meloni inventa nuovi reati al posto di dare spiegazioni': (Adnkronos) - 'Non è stato de… - News24_it : Naufragio Cutro, Calenda: ''Meloni inventa nuovi reati al posto di dare spiegazioni' - CarloCalenda : RT @La7tv: #tagada 'In Calabria non è successo niente... Nessuno ha spiegato. Non vedo dolo ma qualcosa non ha funzionato', il giudizio di… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada 'In Calabria non è successo niente... Nessuno ha spiegato. Non vedo dolo ma qualcosa non ha funzionato', il giudizio di… -