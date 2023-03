Cultura: Trenord lancia biglietti integrati per Bergamo Brescia Capitale (Di venerdì 10 marzo 2023) Milano, 10 mar. (Adnkronos) - A Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 con Trenord: ai biglietti integrati che permettono di muoversi sui mezzi urbani delle due città e visitarne i principali musei si aggiungono i ticket che comprendono il viaggio in treno sulla linea Bergamo-Brescia. In occasione della manifestazione, Trenord ha potenziato l'offerta e rinnovato la flotta sulla linea Bergamo-Brescia, che collega le due città. E con una guida realizzata con Lonely Planet e convenzioni dedicate agli abbonati per l'ingresso a musei, invita a partire in treno alla scoperta delle città. I ticket consentono la libera circolazione sui treni della linea ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Milano, 10 mar. (Adnkronos) - AItaliana della2023 con: aiche permettono di muoversi sui mezzi urbani delle due città e visitarne i principali musei si aggiungono i ticket che comprendono il viaggio in treno sulla linea. In occasione della manifestazione,ha potenziato l'offerta e rinnovato la flotta sulla linea, che collega le due città. E con una guida realizzata con Lonely Planet e convenzioni dedicate agli abbonati per l'ingresso a musei, invita a partire in treno alla scoperta delle città. I ticket consentono la libera circolazione sui treni della linea ...

