Cuccarini: «Non capisco le donne che si guardano indietro, ogni stagione della vita riserva sorprese» (Di venerdì 10 marzo 2023) Su Sette, settimanale del Corriere della Sera, un’intervista a Lorella Cuccarini. Ad agosto compirà 58 anni e non ha mai fatto un intervento di chirurgia estetica, neanche un ritocco. E resta comunque bellissima. Al Festival di Sanremo ha duettato con Olly ballando e cantando la sua mitica “La notte vola“. La Cuccarini esprime la sua filosofia di vita. «ogni stagione della vita ha in serbo sorprese. Non ha senso fare paragoni con i 20 anni. Io posso dare ancora molto, ne sono convinta. Non capisco le donne che si guardano indietro». E spiega qual è stata finora la sua ricetta: «Ho sempre creduto in me e mi sono sempre voluta bene». La Cuccarini si ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 marzo 2023) Su Sette, settimanale del CorriereSera, un’intervista a Lorella. Ad agosto compirà 58 anni e non ha mai fatto un intervento di chirurgia estetica, neanche un ritocco. E resta comunque bellissima. Al Festival di Sanremo ha duettato con Olly ballando e cantando la sua mitica “La notte vola“. Laesprime la sua filosofia di. «ha in serbo. Non ha senso fare paragoni con i 20 anni. Io posso dare ancora molto, ne sono convinta. Nonleche si». E spiega qual è stata finora la sua ricetta: «Ho sempre creduto in me e mi sono sempre voluta bene». Lasi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Cuccarini: «Non capisco le donne che si guardano indietro, ogni stagione della vita riserva sorprese» A Sette «Do… - MCalcioNews : Lorella Cuccarini lascia tutti senza parole| La decisione che non ti aspetti - thephibes1958 : @Corriere La giovane showgirl … una volta showgirl erano la Carra’ , la Cuccarini, la Goggi. Adesso viene definita… - raffael22857987 : RT @simonagiacobbi: Il #Corriere oggi ci parla di fisicità perfetta, peso e nutrizione e del perché non dobbiamo invidiare Lorella Cuccarin… - infoitcultura : Lorella Cuccarini: 'A 57 anni sono risolta. Non capisco le donne che si guardano indietro' -