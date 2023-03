Crystal Palace-Manchester City (sabato 11 marzo 2023 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 10 marzo 2023) Il Crystal Palace non ha ancora vinto nel 2023 e così la sua classifica comincia a farsi preoccupante perché il margine di sicurezza si è ridotto a cinque punti con la prospettiva di dover affrontare questa sfida contro il Manchester City da netto sfavorito prima di andare a Brighton dove non sarà certo facile portare InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 10 marzo 2023) Ilnon ha ancora vinto nele così la sua classifica comincia a farsi preoccupante perché il margine di sicurezza si è ridotto a cinque punti con la prospettiva di dover affrontare questa sfida contro ilda netto sfavorito prima di andare a Brighton dove non sarà certo facile portare InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Crystal Palace-Manchester City (sabato 11 marzo 2023 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici… - TityKayishema : #UEL FT Sporting CP 2-2 Arsenal Inacio 34' || Saliba 22' Paulinho 55 || Morita OG 62' 12/3 Fulham PL Ar… - RossoneroSte : @chiarossonera96 Davvero uno spettacolo ?????? Mi veniva in mente che l'ultima volta in cui sono stato a Londra, nel 2… - effeberri21 : @MalikaCambiaghi Uguale allo scudetto del Crystal palace - lekai_bets : ?? Crystal Palace - Manchester City ?? 11/03 - 18:30h ?? HA Manchester City -1.5 ?? Cuota @2.05 - Stake 1 -