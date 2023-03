Crotone-Catanzaro, un minuto di silenzio allo Scida per la strage di Cutro (Di venerdì 10 marzo 2023) Un minuto di silenzio prima di Crotone-Catanzaro, derby calabrese di Serie C valido per il girone C in programma nella trentesima giornata lunedì 13 marzo. E’ questa la decisione della Lega Pro in memoria delle vittime del naufragio avvenuto a Cutro in cui hanno perso la vita 74 migranti: “Sentite le società Crotone e Catanzaro, ha disposto, in occasione della gara di lunedì, valida per il girone C di serie C e in programma allo stadio Ezio Scida un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del naufragio avvenuto nelle acque antistanti Steccato di Cutro”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023) Undiprima di, derby calabrese di Serie C valido per il girone C in programma nella trentesima giornata lunedì 13 marzo. E’ questa la decisione della Lega Pro in memoria delle vittime del naufragio avvenuto ain cui hanno perso la vita 74 migranti: “Sentite le società, ha disposto, in occasione della gara di lunedì, valida per il girone C di serie C e in programmastadio Ezioundi raccoglimento in memoria delle vittime del naufragio avvenuto nelle acque antistanti Steccato di”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teoocchiuto : Com’era prevedibile dopo gli scontri della gara d’andata, il derby di lunedì fra #Crotone e #Catanzaro si giocherà… - sportface2016 : #StragediCutro, un minuto di silenzio prima di #CrotoneCatanzaro - CORNERNEWS24 : #Calcio - Migranti:Crotone-Catanzaro, minuto di silenzio per vittime Cutro Lo ha disposto la Lega Pro per la gara di Serie C del 13 marzo - CalcioPillole : Strage di #Cutro: un minuto di silenzio in Crotone-Catanzaro - glooit : Migranti:Crotone-Catanzaro, minuto di silenzio per vittime Cutro leggi su Gloo -