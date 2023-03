Crollo torre piloti porto di Genova, assolto l’ex comandante della Capitaneria Felicio Angrisano al processo d’appello (Di venerdì 10 marzo 2023) assolto l’ammiraglio Felicio Angrisano, ex comandante della Capitaneria di porto di Genova ed ex comandante generale della Capitaneria, nel processo di appello sulla collocazione della torre piloti del porto di Genova, crollata il 7 maggio 2013 per l’urto del cargo Jolly Nero della Compagnia Messina provocando nove morti. Felicio Angrisano era presente in aula al ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023)l’ammiraglio, exdidied exgenerale, neldi appello sulla collocazionedeldi, crollata il 7 maggio 2013 per l’urto del cargo Jolly NeroCompagnia Messina provocando nove morti.era presente in aula al ... TAG24.

